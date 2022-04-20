Общество

«Ще на 30 днів»: з’явився текст проекту закону про продовження воєнного стану в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 20 апреля, 2022
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Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в країні на 30 днів. Це випливає з тексту указу глави держави.

Про це повідомляє народний депутат фракції "Голос" Ярослав Залізняк.

В опублікованому уривку Указу президента йдеться, що воєнний стан в Україні може бути продовжений з 25 квітня на 30 днів. Таким чином, воно діятиме до 25 травня поточного року. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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