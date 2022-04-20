Погода у чистий четвер: що пронозують синоптики

Найтепліша погода в Україні завтра вдень — у четвер, 21 квітня, буде у східних областях — там очікується від +12 до +16 градусів.

На більшій частині території української держави прогнозується +6…+13 градусів, поділилася прогнозом у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі прогнозується +2…+7 градусів, заморозки місцями можливі на заході держави.

Діденко попередила, що увечері в Луганській області прогнозується дощ. Експерт зазначила, що завтра опади також будуть у Києві.

"Кияни, якщо завтра плануєте кудись мандрувати у справах містом, не забудьте парасолю і якийсь одяг та взуття, щоб було комфортно під час дощу — буде дощ у столиці", — додала синоптик.

Експерт зазначила, що погода в Києві завтра очікується прохолодна — вночі температура може становити +3…+6 градусів, а вдень — +8…+10.

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По материалам: Подробности