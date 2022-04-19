Общество

Український строковик збив з автомата ворожий безпілотник (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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Український строковик збив з автомата ворожий безпілотник (фото)

У Луганській області строковик Нацгвардії збив безпілотний літальний апарат російських окупантів з автоматичної зброї.

Відповідні фото опублікувало Міністерство внутрішніх справ України.

На знімках видно, що жменька обгорілих уламків та попіл – це все, що залишилося від безпілотника після його враження з АК-74.
 
"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі побачив і саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок та відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому – він уже почав розвертатися та летіти в мій бік. У мене лишалося ще кілька набоїв. Вистрілив – і цей безпілотник уже колом пішов донизу, а далі я почув вибух", – розповів нацгвардієць на псевдо "Клапан".

У відомстві зазначили, що ціна комплексу становить близько 18 мільйонів рублів, а вартість самого дрону, який може нести на борту вибухові засоби для ураження живої сили – близько 5-7 млн рублів.

Український строковик збив з автомата ворожий безпілотник (фото)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

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