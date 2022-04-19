Общество

Україна через війну може втратити третину врожаю

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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Україна через війну може втратити третину врожаю

У 2022 році в Україні може бути не зібрана третина врожаю і не оброблена третина сільськогосподарських земель. Масштабне знищення посівів і руйнування інфраструктури в ході війни ставить під загрозу виробництво продовольства і продовольчу безпеку.

Про це йдеться в заяві ФАО, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Як наголошується в публікації, для запобігання подальшого погіршення ситуації з продовольчою безпекою і перебоями у функціонуванні продовольчих ланцюжків на Україні терміново потрібно близько 115,4 млн доларів.

У зв'язку з цим ФАО заявила про необхідність негайно підтримати українських фермерів в посадці овочів і картоплі в цей весняний сезон, а також дати їм можливість дістатися до своїх полів і врятувати урожай озимої пшениці.

У рамках цього плану ФАО більш ніж подвоїла свій початковий запит на суму 50 млн доларів, з тим щоб надати підтримку 376 660 малим і середнім фермерським господарствам або майже одному мільйону чоловік в період до кінця грудня 2022 року.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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