У Молдові та Литві заборонили гергіївську стрічку та рашистські символи Z і V

Президент Молдови Майя Санду затвердила поправки, які забороняють демонстрацію георгіївської стрічки, а також символів Z та V, які просувають військову агресію. Зміни набудуть чинності після офіційного оприлюднення.

Парламент Молдови схвалив закон про заборону георгіївської стрічки 14 квітня. У першому читанні також було схвалено законопроект, який забороняє ретрансляцію російських новин, інформаційно-аналітичних та військових програм.

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Сейм (парламент) Литви заборонив носіння георгіївської стрічки, а також написання у публічному просторі літер Z та V. Відповідні поправки до кодексу адміністративних правопорушень та до закону про збори у 19 лютого депутати прийняли 124 голосами за двох утриманих та одного голосу проти поправок.

До порушників заборони застосовуватиметься штраф у розмірі від 300 до 700 євро, до юридичних осіб — до 1,2 тис. євро.

Нагадаємо, раніше в Баварії та Нижній Саксонії запровадили кримінальну відповідальність за демонстрацію символів Z та V. Таке саме рішення ухвалили і в Україні.

По материалам: Подробности