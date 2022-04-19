Общество

росія відмовила в евакуації з Маріуполя

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

росія відмовила в евакуації з Маріуполя

Україна третій день поспіль не може узгодити з російською стороною гуманітарні коридори. Крім того, окупанти відмовляються відкрити коридор для евакуації мирних жителів з Маріуполя.

Про це повідомляє у Telegram віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

"Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Тривають інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська", — зазначила вона.

За її словами, тривають переговори про відкриття гуманітарних коридорів у Херсонській та Харківській областях.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Госспецсвязи обещает доступ к Starlink всем желающим

14 минут ago

За прошлую неделю 1,5 тыс. граждан стали владельцами военных облигаций

1 час ago

Google обнародовал первые панорамные снимки разрушенных улиц Киевщины

2 часа ago

Япония предоставит Украине беспилотники и костюмы химической защиты

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button