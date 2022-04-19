росія відмовила в евакуації з Маріуполя

Україна третій день поспіль не може узгодити з російською стороною гуманітарні коридори. Крім того, окупанти відмовляються відкрити коридор для евакуації мирних жителів з Маріуполя.

Про це повідомляє у Telegram віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

"Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Тривають інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська", — зазначила вона.

За її словами, тривають переговори про відкриття гуманітарних коридорів у Херсонській та Харківській областях.

По материалам: Подробности