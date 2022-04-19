Общество

На «Азовсталі» знаходяться сотні цивільних з дітьми (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

На "Азовсталі" знаходяться сотні цивільних з дітьми (відео)

На заводі "Азовсталь" у Маріуполі, який зараз зазнає ударів важкими авіабомбами з боку російських окупантів, ховаються сотні мирних жителів із дітьми. Відповідне відео опублікував полк Нацгвардії "Азов", який захищає місто.

Російські окупанти, знаючи, що на заводі перебувають мирні жителі, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всілякими артилерійськими засобами, зокрема з кораблів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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