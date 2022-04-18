«Если история устроит очередной «нюрнберг», я вихлять не стану»: під Києвом знайшли щоденник окупанта

Після звільнення Катюжанки під Києвом у школі знайшли один із щоденників російського військовослужбовця. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Свої роздуми щодо вторгнення окупант, можливо офіцер, почав описувати з 13 березня — коли російська армія вже майже два тижні як окупувала територію села та окопалася в школі.

Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами"! Да правильно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?

І ще цікава цитата із щоденника:

Хотели блицкриг, а в итоге… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг", я вихлять не стану, виноват, был, воевал, сожалею!

Останній запис у щоденнику датований 19 березня. Що сталося з автором — невідомо.

Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.

По материалам: Подробности