«Бажаю всім мирного життя під українським небом»: Зеленський привітав католиків із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду із Великоднем. Привітання опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

Сьогодні віра й надія стали нашою міцною опорою в боротьбі за майбутнє країни. Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею.

Вітаю християн України західного обряду з Великоднем. Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя під українським небом, яке охороняють наші мужні та героїчні воїни. Молимося за наших захисників. Нехай усіх береже Бог. Віримо в перемогу!

Римсько-католицька церква цього року відзначає Великдень 17 квітня. Українська православна церква відзначатиме головне християнське свято через тиждень — у неділю, 24 квітня.

Нагадаємо, що "Подробиці" писали про те, як працюватимуть церкви на Великдень у комендантську годину.

По материалам: Подробности