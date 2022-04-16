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Затоплення крейсера «Москва»: Зеленський прокоментував ситуацію і погрози кремля

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
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Затоплення крейсера "Москва": Зеленський прокоментував ситуацію і погрози кремля

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив причетність військових ЗСУ до потоплення російського флагманського корабля, крейсера, "Москва". Про це заявив Зеленський в інтерв'ю BBC. 

Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами. Мене хвилює, що відбувається з нашою армією і з нашими Збройними силами України, тому що вони захищають нашу країну.

Він також зазначив, що його не цікавить, що відбувається в російській армії, яка напала на Україну і блокує Чорне море.

Якщо вона (армія рф, — ред.) зменшиться, то це непогано.

Президент також прокоментував погрози Києву, які надійшли від кремля після "інцидентів" в Бєлгороді. Зеленський підкреслив, що Україна серйозно ставиться до погроз, оскільки вони пов'язані із загибеллю українців.

Ми не боїмося жодної з загроз російської федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі нам кроки російської федерації.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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