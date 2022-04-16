Общество

«З небезпечних районів вдалося евакуювати майже 1,5 тисячі осіб» — Верещук

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

"З небезпечних районів вдалося евакуювати майже 1,5 тисячі осіб" - Верещук

В суботу, 16 квітня, з небезпечних районів вдалося евакуювати 1 449 осіб. Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук у Telegram.

Людей змогли вивезти з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Сєвєродонецька та ряду інших міст.

За сьогоднішній день евакуйовано 1 449 осіб.

З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на особистих машинах змогли виїхати 1 381 людина.

З них:

  • 170 — з Маріуполя;
  • 1 211 — з Бердянська, Мелітополя, Василівки та пологів.

У Луганській області з Сєвєродонецька, Рубіжного і Кремінної, незважаючи на обстріли, вдалося вивезти 68 осіб.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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