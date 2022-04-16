«З небезпечних районів вдалося евакуювати майже 1,5 тисячі осіб» — Верещук

В суботу, 16 квітня, з небезпечних районів вдалося евакуювати 1 449 осіб. Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук у Telegram.

Людей змогли вивезти з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Сєвєродонецька та ряду інших міст.

За сьогоднішній день евакуйовано 1 449 осіб.

З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на особистих машинах змогли виїхати 1 381 людина.

З них:

170 — з Маріуполя;

1 211 — з Бердянська, Мелітополя, Василівки та пологів.

У Луганській області з Сєвєродонецька, Рубіжного і Кремінної, незважаючи на обстріли, вдалося вивезти 68 осіб.

По материалам: Подробности