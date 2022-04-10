Общество

З початку війни 363 засуджені пішли воювати за Україну — Мін’юст

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

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З початку повномасштабного вторгнення Росії 363 засуджені пішли воювати за Україну. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Для того, щоб приєднатися до оборони України, засудженим необхідно пройти процедуру звільнення згідно із законом.

На початку війна президент Володимир Зеленський підписав три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджені змогли взяти до рук зброю та пішли на захист України.

Клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених. Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у збройних силах за статтею 616 КВК України та користаються цією можливістю. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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