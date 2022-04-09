Під Маріуполем після триденних тортур помер 78-річний письменник

Під Маріуполем після триденних тортур російськими військовими помер 78-річний письменник Євген Баль. Про це повідомив представник Національної спілки письменників України Павло Кущ



У Капітана 1 рангу письменника Євгена Баля окупанти знайшли патріотичну літературу, після цього три дні знущалися і відпустили зі словами "не воюємо з ветеранами флоту СРСР". Але чоловік не зміг прийти до тями після знущань – його серце зупинилося.

По материалам: Подробности