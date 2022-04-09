Общество

Окупанти ґвалтують неповнолітніх дівчаток і навіть хлопчиків — Омбудсмен

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
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Окупанти ґвалтують неповнолітніх дівчаток і навіть хлопчиків - Омбудсмен

Рівень жорстокості армії терористів і катів РФ не знає меж. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про деякі випадки жорстокого зґвалтування дітей у передмістях Києва.

Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча.

Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами — її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча.

Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь.

Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати! ‼️Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність!

Окупанти ґвалтують неповнолітніх дівчаток і навіть хлопчиків - Омбудсмен

Омбудмен нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

І повідомила, що звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

Нагадаємо, що начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про моторшні випадки сексуального насильства над жінками на Херсонщині.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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