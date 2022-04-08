РосЗМІ опубліковали відеозапис, який доводить, що мирних жителів Бучі вбили саме окупанти

У розпорядженні російського видання "Медуза" опинилися файли, які містять відео високої якості з південними районами Бучі на Київщині.

Відео знімали з дрона. Судячи з метаданих файлів, ці відео зняли впродовж кількох днів — з 23 по 30 березня 2022 року.

Ці записи — ще одне дуже важливе свідчення (разом із супутниковими знімками в The New York Times), яке доводить, що людей у ​​Бучі точно вбивали ще до того, як із міста відступили російські війська.

Що видно на зйомках із дрона

На цих записах можна побачити тіла вбитих, які лежать на вулиці Яблонській, а також кількох сусідніх вулицях Бучі. Журналісти провели геолокацію розташування тіл, і вона повністю збіглася з локацією тіл, які 1 та 2 квітня 2022 року, після відступу з міста російських військ, українські поліцейські та журналісти зняли з землі на відео та фото.

Всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих самих місцях, але і в тих самих позах, що і на зйомках з землі.

На кількох відео поруч із тілами (на відстані від кількох десятків до кількох сотень метрів) можна побачити військову техніку, схожу на ту, яка стоїть на озброєнні російських десантних частин (ймовірно, це БМД та БТР-Д). На одному із записів можна розрізнити людей поруч. У цей час тіла вбитих продовжують лежати за кілька десятків метрів від розташування військових.

На зйомці від 29 та 30 березня російської військової техніки на місці вже не було. Саме 30 березня російське Міноборони називає днем ​​виведення військ із Бучі.

Чому це важливо?

До цього головним об'єктивним документальним доказом того, що людей у Бучі вбивали російські війська, була супутникова зйомка міста від компанії Maxar. На зйомці, яку компанія датує серединою березня, видно "предмети, схожі на тіла людей" на вулиці Яблонській.

Російські прокремлівські блогери за допомогою астрономічного аналізу тіней намагалися довести, що зйомка Maxar велася 1 квітня, коли до Бучі увійшли українські війська.

Ми не тільки отримали альтернативний зйомці Maxar документальний доказ присутності російських військ у Бучі в той час, коли там було вбито мирних жителів, але також незалежно датували отриману зйомку за допомогою астрономічних вимірів.

Звідки у "Медузи" ці відеозаписи?

Відео "Медузі" передав російський націоналіст Сергій "Боцман" Коротких, чиє угруповання воює на боці України. Він стверджує, що його бійці вели регулярну зйомку російських позицій у південних районах Бучі зі свого дрону.

Коротких у цій історії зацікавлена ​​особа, оскільки провладні російські журналісти звинувачують "Боцмана" та його групу в тому, що саме вони вбили мешканців Бучі 31 березня або 1 квітня, коли місто вже покинули російські війська. Тому ми ретельно проаналізували передані нам відео — і переконалися, що підробка вкрай малоймовірна.

Чому відео зроблено до приходу українських військ?

Упевнено стверджувати, що відео зняли до відступу з Бучі російських військ, дозволяють три головні аргументи:

Російську військову техніку добре видно на вулиці Яблонській, причому на кількох зйомках та в різні дні. Кілька бронемашин знаходяться там і 23-го, і аж до 28 березня. На відео, датованому 29 березня, російської техніки вже немає. На озброєнні української армії така техніка не стоїть.

Джерело надало нам необроблені, вихідні відеофайли, зняті дроном. Ці файли містять докладні метадані, у тому числі дані про час зйомки.

Оскільки метадані за бажання можна підробити, ми залучили двох незалежних експертів, які перевірили час зйомки за допомогою астрономічного аналізу тіней на зображенні. Його результати дозволили підтвердити, що час метаданих співпадає з реальним часом зйомок, а перше відео з убитими не могло бути зняте після 26 березня 2022 року.

По материалам: Подробности