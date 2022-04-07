У Ворзелі окупанти застрелили та спалили сина відомого гомеопата Тетяни Попової

Містечко Ворзель під Києвом також сильно постраждало від російських загарбників. Серед загиблих від рук окупантів виявився і 53-річний лікар-гомеопат із відомої родини медиків Володимир Попов. Про це повідомив OBOZREVATEL.

Його мама Тетяна Попова, якій було 92 роки, відома в Києві лікарка, засновниця центру гомеопатії та першої гомеопатичної аптеки. Вона також померла під час війни в окупованому сусідньому Ірпені.

Про смерть Володимира Попова повідомив його брат Дем'ян Попов. Обидва вони, а також їхній третій брат Антон — з родини лікарів-гомеопатів, які заснували школу гомеопатичної медицини в Києві.

10 березня мама померла і Дем'ян Попов був змушений поховати її на подвір'ї будинку, оскільки в Ірпені стояли російські загарбники, які вбивали мирних людей.

Тільки після 1 квітня, коли ЗСУ звільнили Ворзель від окупантів, Дем'ян зміг потрапити до будинку брата Володимира.

Сьогодні я був у Ворзелі. У будинку брата Володимира Попова. Він з початку березня не виходив на зв'язок. Його вбили пострілом у спину у власному будинку. Тіло облили бензином та підпалили.

Чому вони вбили мого брата, я не розумію. Він був абсолютно тихий і мирний чоловік, жодної зброї у нього не було. У будинку валялися документи, паспорт, диплом лікаря, військовий квиток. Ще був порожній гаманець. Навіщо вони його вбили та ще облили бензином?

53-річний Володимир Попов був також лікарем-гомеопатом, послідовником сімейних традицій. Його дід ще з 1935 року захопився нетрадиційною медициною, цю професію обрала для себе і мама Тетяна Попова, а потім її сини.

Тетяна Попова організувала у Києві першу гомеопатичну поліклініку, а потім центр гомеопатії. У столиці їхня відома аптека розташована на вулиці Гарматній.

По материалам: Подробности