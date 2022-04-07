Общество

У Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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У Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину

Мешканцям Гостомеля та навколишніх сіл тиждень не можна виходити з дому. Зокрема, вводять посилену комендантську годину.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександра Павлюка.

Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня.

Повідомляється, що у цей час категорично заборонено:

  • перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
  • пересуватися транспортом та пішки.

"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу
деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що на решті території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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