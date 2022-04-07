Общество
У Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину
Мешканцям Гостомеля та навколишніх сіл тиждень не можна виходити з дому. Зокрема, вводять посилену комендантську годину.
Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександра Павлюка.
Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня.
Повідомляється, що у цей час категорично заборонено:
- перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
- пересуватися транспортом та пішки.
"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу
деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", — йдеться у повідомленні.
Додамо, що на решті території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.
По материалам: Подробности