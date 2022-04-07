Благовіщення 2022: що потрібно робити

У четвер, 7 квітня, християни відзначають велике церковне свято — Благовіщення. Це день, коли Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про зачаття Ісуса Христа, сина Божого. Дослівно розшифровується, як "блага звістка".

Підготовка до Благовіщення вважається такою ж важливою, як і себе свято.

Тому у день напередодні потрібно провести генеральне прибирання вдома, поставити у воду гілочки рослин, які до Великодня мають випустити листя, а також поставити на видному місці ікону "Благовіщення". Символом свята вважається пташка, як знак миру, свободи і щастя для людей.

Тому домівку можна прикрасити фігурками голубів. Або ж спекти печиво у формі пташок, освятити у храмі та пригостити нужденних.



Церква рекомендує на Благовіщення сповідатися і причаститися, але перед цим поститися 3 дні, щоб очистити не тільки дух, а й тіло.

Віруючі перед походом до церкви печуть просфори — маленькі пісні шматочки хліба, які освячуються в храмі і вживаються натщесерце.

За старих часів православні додавали крихти від такого хліба в зерно, яким засівали поле, і в корм худобі — вважалося, що тварини тоді будуть здоровими, а урожай хорошим.

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По материалам: Подробности