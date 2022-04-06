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Між Черніговом та Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення. Через зруйновані російськими окупантами мости, Чернігів був у тривалій ізоляції.

Як повідомили сьогодні, 5 квітня, в Чернігівській ОВА, новий коридор відкрили спільними зусилллями військових з ОК "Північ" та обласної адміністрації.

Зараз українські військові регулюють рух транспорту між містами, розчищають територію від вихухово-небезпечних предметів і відновлюють сполучення. Це дозволить провести евакуацію поранених. Дорогою вже переміщаються волонтери та місцеві жителі.

Чернігів та навколишні громади, які були заблоковані російськими окупантами, отримують важливу допомогу.

"Це дуже важливий коридор насамперед для міста Чернігова і громад, які поруч і тривалий час були відрізані від можливості отримання гуманітарного вантажу в необіхдній кількості. Це була першочергова потреба", — сказав голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Зараз обласна влада та військові працюють над новими маршрутами до Чернігова, тому незабаром з'являться ще кілька коридорів, або ж розвантажать ті, що вже є.

По материалам: Подробности