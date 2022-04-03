Общество

Зеленський зробив заяву про можливі територіальні поступки росії заради миру

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Зеленський зробив заяву про можливі територіальні поступки росії заради миру

Для України у війні з росією прийнятна тільки перемога, але Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

Про це в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перемога правди — це перемога України і українців. Питання в тому, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болісне питання. Крім перемоги, український народ не прийме ніякого результату", — говорить глава держави.

Відповідаючи на запитання про можливість поступитися деякими українськими територіями росії заради підписання мирної угоди, Зеленський сказав: 

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності і суверенітету не обговорюється".

Він підкреслив, що очікує від провідних країн світу зобов'язань щодо безпеки України, а також висловив переконання, що Україна здатна зробити НАТО набагато сильніше.

"Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО… ми доповнення, ми локомотив. Думаю, що ми є одним з важливих компонентів європейського континенту", — говорить президент.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

НБУ призывает США, ЕС и Японию запретить расчеты в рублях

2 часа ago

Большие секторальные санкции и отключение рф от SWIFT: Кулеба рассказал, над чем работает МИД

2 часа ago

Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и провести там «парад» – СМИ

3 часа ago

Фонд гарантирования перестает выплачивать деньги вкладчикам Имэксбанка

4 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button