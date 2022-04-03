Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Левіна

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Максима Левіна орденом "За мужність".

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", — йдеться в указі.

Документальний фотограф Макс Левін загинув у березні на Київщині, де знімав докази агресії Росії проти України.

Близькі фотожурналіста повідомили, що прощання з ним відбудеться 4 квітня у столичному Михайлівському соборі та на кладовищі в Боярці.

Відомий фотожурналіст Максим Левін зник 13 березня на лінії фронту під Києвом – востаннє він виходив на зв'язок у Вишгородському районі.

Поліція знайшла Левіна мертвим 1 квітня, після тривалих пошуків – у районі села Гута Межигірська на Київщині. Він загинув від осколкового поранення в голову.

По материалам: Подробности