Общество

Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Левіна

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Левіна

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Максима Левіна орденом "За мужність".

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", — йдеться в указі. 

Документальний фотограф Макс Левін загинув у березні на Київщині, де знімав докази агресії Росії проти України. 

Близькі фотожурналіста повідомили, що прощання з ним відбудеться 4 квітня у столичному Михайлівському соборі та на кладовищі в Боярці.

Відомий фотожурналіст Максим Левін зник 13 березня на лінії фронту під Києвом – востаннє він виходив на зв'язок у Вишгородському районі.

Поліція знайшла Левіна мертвим 1 квітня, після тривалих пошуків – у районі села Гута Межигірська на Київщині. Він загинув від осколкового поранення в голову.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Плел паутину контактов с Россией: посол Украины раскритиковал президента Германии

44 минуты ago

За первый квартал 2022 года Tesla произвела 305 407 авто.

1 час ago

РФ устроила резню в Буче, директор ЦРУ еще в январе предупредил Зеленского о планах Путина. Что пишут западные СМИ о войне

3 часа ago

За март Украина экспортировала продукции на $2,7 млрд — Минэкономики

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button