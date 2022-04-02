США поставлять Україні засоби захисту від можливої хімічної атаки

Білий дім підтвердив поставку Україні необхідних засобів захисту через загрозу застосування росією хімічної зброї.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

"США нададуть українському уряду рятувальне обладнання і матеріали, які можуть бути задіяні у випадку застосування росію хімічної або біологічної зброї", — сказала Псакі.

Вона додала, що це жодним чином не ставить під загрозу внутрішні запаси засобів хімічного захисту Сполучених Штатів.

10 березня США попередили про загрозу застосування росією хімічної зброї у війні проти України. Ці дані підтверджують й в українській розвідці.

По материалам: Подробности