Де в Україні вже можна купити алкоголь: нові правила
Після місяця "сухого закону" через війну в Україні частково дозволили продаж алкоголю.
З 1 квітня в магазинах столиці та інших регіонів можна придбати спиртне, але деякі обмеження продовжують діяти.
У Києві алкоголь продають лише вдень
З 1 квітня у Києві перестала діяти заборона на продаж спиртного. Проте у КМДА дозволили торгівлю алкогольними напоями лише вдень — з 11:00 до 16:00.
Купити можна у магазинах, супермаркетах, закладах сфери обслуговування, які мають відповідну ліцензію.
Правила продажу спиртного в Одесі
З 1 квітня Одеська обласна військова адміністрація пом'якшила заборону торгівлі алкоголем. Однак продовжують діяти обмеження:
- продаж спиртного дозволили лише з 09:00 до 15:00;
- зберігається заборона на торгівлю напоями із вмістом спирту понад 30% об'ємних одиниць;
- алкоголь суворо заборонено продавати службовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронних органів, військових формувань.
Таким чином, у магазинах та закладах сфери обслуговування Одеси можна придбати слабоалкогольні напої, пиво, шампанське, вино, лікер протягом 6 годин на день.
При цьому у прес-службі ОВА заявили, що зі збільшенням рівня злочинності "сухий закон" знову посилять.
Заборона на алкоголь у Львові
З 19 березня до закінчення військового стану на всій території Львівської області діють обмеження на торгівлю алкоголем. Його заборонено продавати вночі з 21:00 до 10:00.
Правило стосується як реалізації міцних, так і слабоалкогольних напоїв. У тому числі у нічний час у львівських магазинах та кафе не можна придбати пиво.
У Вінниці заборонили купувати спиртне військовим
На території Вінницької області торгівлю алкоголем було заборонено з 27 лютого на місяць. З 22 березня у магазинах Вінниччини дозволили продавати слабоалкогольні напої.
Обмеження у Миколаєві
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив про відміну заборони на продаж алкоголю лише у вихідні дні з 24 березня. З понеділка по п'ятницю "сухий закон" на території області продовжує діяти.
За словами Кіма, таке рішення пов'язане із необхідністю запускати бізнес у регіоні. Але якщо порушення збільшуватимуться, послаблення скасують.
По материалам: Подробности