У Пензі школярки написали донос на вчительку, яка розповіла про війну в Україні (аудіо)

У Пензі школярі написали донос на вчительку англійської мови, яка у розмові з ними висловила думку про війну в Україні.

Запис цієї бесіди опублікувала Baza. За даними "Пензаінформ", розмова відбулася між вчителькою Іриною Ген з училища олімпійського резерву та двома її ученицями-спортсменками, яким скасували поїздку до Європи. Ось фрагменти розмови:

— Росію ж не допустили на змагання Європи, її скасували.

— Вважаю, що це правильно.

— Чому?

— Поки Росія не почне поводитися цивілізованим чином, це триватиме вічно…

— Звичайно, це неправильно, ви тут ні до чого. Я згодна. Але ми є країна-ізгой, ми Північна Корея. Країна-ізгой! Нас нікуди тепер не приймають, оскільки… Світова спільнота здивована, як у цивілізованому світі ось так можна поводитися. Ну а куди подітися? Ось такі… А коли ти хотіла в Чехію поїхати?

— У червні вона мала бути.

— Ні, до червня нічого не зміниться, моя хороша. Ну, до "ЛНР" поїдеш, там карате. До "ДНР" поїдеш.

Дівчата з покоління Z з опозиційними поглядами викладачки не погодилися, тож аудіо розмови потрапило до правоохоронців.

На вчителя порушили карну справу про фейки про Збройні сили РФ. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Вчительці 55 років, з яких понад 20 вона працює у школі.

По материалам: Подробности