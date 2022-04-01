Общество

У Києві дозволяють продаж алкоголю

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві дозволяють продаж алкоголю

Столична влада вирішила частково дозволити продаж алкоголю у Києві місті з 1 квітня. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Місто прийняло рішення, що із першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування.

В  Україні після запровадження воєнного стану у низці міст заборонили продаж алкоголю. 

Нагадаємо, що у Києві з початку війни народилися 987 дітей.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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