У Києві дозволяють продаж алкоголю

Столична влада вирішила частково дозволити продаж алкоголю у Києві місті з 1 квітня. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Місто прийняло рішення, що із першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування.

В Україні після запровадження воєнного стану у низці міст заборонили продаж алкоголю.

Нагадаємо, що у Києві з початку війни народилися 987 дітей.

По материалам: Подробности