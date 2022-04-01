Окупанти залишили весь Броварський район Київщини

Російські окупанти залишили весь Броварський район Київської області. Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє "Суспільне".

ЗСУ зачищатимуть населені пункти від окупантів, ворожої техніки, проводитимуть розмінування. У Броварах блокпости не розбирають та готові до оборони. Багато жителів повернулися до міста. Поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу: відкриваються компанії, магазини, павільйони. Місто починає жити своїм життям. тому що у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре.

Раніше повідомлялося, що дві великі колони окупантів уходять з-під Броварів.

По материалам: Подробности