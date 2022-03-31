Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя: коли буде евакуація

Представники Червоного Хреста виїхали до заблокованого російськими військами Маріуполя (Донецька область). Евакуація населення може пройти завтра, 1 квітня.

Про це повідомили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

Повідомляється, що команди гуманітарної організації прямо зараз їдуть з предметами допомоги та медичними засобами, щоб бути готовими до безпечного виходу мирного населення з Маріуполя.

"З міркувань логістики та безпеки, ми будемо готові провести операцію безпечного проходу завтра, в п'ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними Умовами, включаючи маршрут, час початку і тривалість", — зазначили в Червоному Хресті.

Також в організації зазначили, що від завтрашньої операції можуть залежати життя десятків тисяч людей у Маріуполі.

По материалам: Подробности