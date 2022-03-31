Общество

Арахамія назвав головну умову для підписання договору з Росією

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Арахамія назвав головну умову для підписання договору з Росією

29 березня у Стамбулі відбулися переговори між росією та Україною. Підписання будь-якого договору з рф можливе лише за умови повного виведення її військ із територій України, або коли його можна буде вже серйозно обговорювати.

Про це заявив глава української делегації на переговорах Давид Арахамія в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони мають повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати", — зазначив він.
 
Арахамія уточнив, що йдеться про відведення військ на позиції станом на 23 лютого 2022 року. Він додав, що поки російська армія залишається на територіях, зайнятих після цієї дати, жодних договорів, а тим більше референдумів бути не може.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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