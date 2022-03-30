В блокадному Маріуполі росіяни депортували з міста 12-річну дівчинку, яка осиротіла на цій війні

В блокадному Маріуполі росіяни депортували з міста 12-річну дівчинку Кіру Обедінську, яка осиротіла на цій війні.

Кіра втратила матір ще немовлям, а 17 березня росіяни вбили і її батька Євгена – він став жертвою одного з численних авіабомбардувань Маріуполя.

Кіра має рідних на вільній частині України. Рідний дідусь готовий взяти її до себе. Однак росіяни насильно вивезли до Донецька її та інших людей, з якими вона перебувала у бомбосховищі.

Ми знаємо, що росіяни забирають українські документи у тих, кого викрадають. Знаємо, що вони мають намір відправити їх з окупованого Донецька на територію російської федерації.

Це неприпустиме порушення міжнародного гуманітарного права!

Закликаємо світову спільноту, правозахисників та гуманітарні організації посилити тиск на росію! Депортація – це злочин. Депортація дитини, яку росіяни зробили сиротою, – двічі злочин!

Батько Кіри, Євген Обедінський, був багаторазовим чемпіоном України з водного поло, капітаном національної збірної України.

Кіру хоче взяти під опіку її дідусь, Олександр Обедінський, заслужений тренер України з водного поло, який зміг вибратись і зараз перебуває в Чернівцях.

Звертаємося і до спортивної спільноти: дійте! Проявіть солідарність! Спорт – не поза політикою. І він точно аж ніяк не поза питаннями життя і смерті. Тільки разом ми зможемо повернути Кіру та тисячі українців додому.

Кіра Євгенівна Обедінська народилася 29.12.2009.

Мати Олена Миколаївна померла 11.01.2010.

Тато Євген Олександрович був убитий у Маріуполі 17.03.2022

По материалам: Подробности