Общество
Теплий Олексій 30 березня: прикмети та заборони
У середу, 30 березня, в народно-церковному календарі відзначається свято настання весни Олексій Теплий. Це день, коли в усі куточки країни приходить тепло, розпускаються перші листя.
- У день Олексія наші предки готувалися до посівних робіт і оглядали городній інвентар.
- Особливу увагу приділяли возі. Пасічники виносили вулика на вулицю і заселяли бджіл.
- У день Олексія Теплого для міцного здоров'я потрібно випити склянку березового соку і з'їсти ложку меду.
- У цей день також викладають на сонці картоплю — тоді урожай буде хорошим.
Основні заборони
- 30 березня не можна нічого позичати, особливо дитячі речі, інакше можна віддати щасливу долю дитини. Небажано Вирушати в далеку дорогу.
- Вважається, що в цей день не можна планувати далеку дорогу, тому що щастя в ній не буде.
- Не можна шити, в'язати, вишивати, займатися домашньою роботою.
- Жінкам, у яких є маленька дитина, не можна виносити з дому хліб або гроші, вважається, що так можна "віддати долю дитини".
- У цей день не можна сідати в сани — всі мрії і бажання не здійсняться.
Прикмети
- Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.
- На ліщині сережки з'явилися — отже, зими кінець, можна садити мак, редиску, квіти.
- Тепло на Олексія — рік буде врожайним.
- Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.
- Багато талої води — буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.
По материалам: Подробности