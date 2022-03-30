Общество

Теплий Олексій 30 березня: прикмети та заборони

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 марта, 2022
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Теплий Олексій 30 березня: прикмети та заборони

У середу, 30 березня, в народно-церковному календарі відзначається свято настання весни Олексій Теплий. Це день, коли в усі куточки країни приходить тепло, розпускаються перші листя.

  • У день Олексія наші предки готувалися до посівних робіт і оглядали городній інвентар.
  • Особливу увагу приділяли возі. Пасічники виносили вулика на вулицю і заселяли бджіл.
  • У день Олексія Теплого для міцного здоров'я потрібно випити склянку березового соку і з'їсти ложку меду.
  • У цей день також викладають на сонці картоплю — тоді урожай буде хорошим.

Основні заборони 

  • 30 березня не можна нічого позичати, особливо дитячі речі, інакше можна віддати щасливу долю дитини. Небажано Вирушати в далеку дорогу.
  • Вважається, що в цей день не можна планувати далеку дорогу, тому що щастя в ній не буде.
  • Не можна шити, в'язати, вишивати, займатися домашньою роботою.
  • Жінкам, у яких є маленька дитина, не можна виносити з дому хліб або гроші, вважається, що так можна "віддати долю дитини".
  • У цей день не можна сідати в сани — всі мрії і бажання не здійсняться.

Прикмети

  • Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.
  • На ліщині сережки з'явилися — отже, зими кінець, можна садити мак, редиску, квіти.
  • Тепло на Олексія — рік буде врожайним.
  • Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.
  • Багато талої води — буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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