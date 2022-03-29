Общество

У Миколаєві з’явилася Маріупольська вулиця замість Московської

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
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У Миколаєві з'явилася Маріупольська вулиця замість Московської

Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську.

Про це повідомляє радник міського голови Івана Смиренського.

"А ми свою історію пишемо вже сьогодні — вулиці Московської у Миколаєві більше не буде, її перейменують в Маріупольську!" — написав Смиренський.

Радник Сєнкевича упевнений, що оновлена вулиця стане окрасою вільного Миколаєва. Натомість квітучий Маріуполь, за його словами, буде "справжньою гордістю незалежної України".

Маріупольська вулиця розташована в історичній частині Миколаєва. Там знаходиться низка пам'яток архітектури та обласний Держархів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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