Общество

У Славутичі хліб продаватимуть по талонах

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 28 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

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В окупованому Славутичі Київської області хліб продаватимуть по талонах. Про це повідомляє Славутицька міська рада.

З 28 березня хліб у місті продаватиметься по талонах, що видавались при отриманні гуманітарної допомоги. Приходити треба в зазначене у талоні число та магазин. Система продажу хліба тільки налагоджується, просимо з розумінням поставитись до цього процесу. 

В окупованому Славутичі вкрай обмежена кількість гуманітарної допомоги, але достатньо на складах, потрібна лише доставка.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 28 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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