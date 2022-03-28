» src=»/wp-content/uploads/2022/03/41db901c75e4c12d0593ccc55b63d5a4.jpg» alt=»У Славутичі хліб продаватимуть по талонах» width=»100%» />

В окупованому Славутичі Київської області хліб продаватимуть по талонах. Про це повідомляє Славутицька міська рада.

З 28 березня хліб у місті продаватиметься по талонах, що видавались при отриманні гуманітарної допомоги. Приходити треба в зазначене у талоні число та магазин. Система продажу хліба тільки налагоджується, просимо з розумінням поставитись до цього процесу.

В окупованому Славутичі вкрай обмежена кількість гуманітарної допомоги, але достатньо на складах, потрібна лише доставка.

По материалам: Подробности