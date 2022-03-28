Що робити тим, кого незаконно вивезли до росії: у МЗС дали відповідь

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, яких незаконно вивезли до росії та які хочуть повернутися, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Контакти посольств:

Посольство України в Естонії. Телефон: +372 6015 835, +372 5887 4477. Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Латвії. Телефон: +371 2923 9262, +371 6733 2956. Електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Білорусі. Телефон: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59. Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Грузії. Телефон: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88. Електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Азербайджані. Телефон: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05. Електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Казахстані. Телефон: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610. Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Фінляндії. Телефон: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200. Електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Китаї. Телефон: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647. Електронна пошта: [email protected], [email protected];

Посольство України у Вірменії. Телефон: +374 1025 6541, +374 7710 0273. Електронна пошта: [email protected];

Посольство України в Литві. Телефон: 370 5233 0782, +370 6555 0194. Електронна пошта: [email protected], [email protected];

Посольство України в Польщі. Телефон: +48 698 608 837. Електронна пошта: [email protected];

Консульство України в Гданську. Телефон: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33. Електронна пошта: [email protected];

Посольство України в Туреччині. Телефон: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58. Електронна пошта: [email protected], [email protected]

Цим дипустановам України доручили надавати консультації та консульську допомогу для забезпечення повернення в Україну незаконно вивезених громадян.

По материалам: Подробности