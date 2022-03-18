PARIMATCH спонсорує війну проти українців?

Тисячі вбитих мирних українців — ціна повномасштабного вторгнення росії. Невиправдана жорстока війна загрожує усьому світові. Це розуміють у Європі. Міжнародні компанії відмовляються фінансувати вбивства та масово покидають російський ринок. Не виняток і гральний бізнес, який мав у федерації мільярдні обороти. З росії пішли всесвітньо відомі PokerStars, William Hill, GGpoker, bet365. Світові лідери індустрії воліють втратити все і нести величезні збитки, аби лише відхреститися від зв’язків з росією. Тим часом українська компанія Parimatch проводить у Росії ребрендинг. Про це стало відомо на шостий день війни.

"У поточних реаліях ми оперативно прийняли рішення про зміну бренду у Росії. Ми продовжимо слідувати поточним курсом та продовжимо оперування під новою назвою. Найближчим часом ми виступимо з оновленою комунікацією і на старті роботи порадуємо наших клієнтів новими акціями та унікальними пропозиціями. Усі зобов’язання перед клієнтами компанія продовжує виконувати у повному обсязі, всі кошти та баланси залишаються актуальними, компанія забезпечує всю необхідну підтримку", — у своєму Телеграм-каналі писав Дмітрій Сєргєєв, голова ради директорів Parimatch Росія.

При цьому технічна підтримка російського сайту продовжувала робити вигляд, що ніяких бомбардувань мирних українських міст немає. На запитання, чи існує позиція компанії щодо війни, оператор відповіла: "Ми не можемо давати оцінку подіям та коментувати дії влади".

Вже після цих заяв українська Parimatch повідомила про відкликання франшизи з росіі. Начебто, з 2016 року всі права на використання торгівельної марки Parimatch передані російській компанії Бетрінг. Про це у своєму інтерв’ю раніше казав і СЕО компанії — Сергій Портнов.

"Є Росія, яка продана, але продана так, що торгова марка та софт залишився наш і ми все одно зацікавлені у її розвитку, бо ми забираємо роялті. Можна сказати, франчайз модель, в якій ми залишилися як технологічний і брендовий партнер. Тобто бренд Parimatch продовжуємо накачувати всесвітньо і росіяни це отримують безкоштовно", — казав Сергій Портнов в інтерв’ю ютуб каналу "точка G" 2019 року.

Втім жодної інформації про продаж частини компанії чи передачу прав на торгівельну марку у російських базах даних немає. Із лютого місяця, за офіційною інформацією, у структурі компанії жодних змін. Про це кажуть і на сайті російської Parimatch, яка з 9 березня носить назву Paribet. Що цікаво — доменне ім’я сайту досі називається саме parimatch.ru, а усі спонсорства клубів та ліг Росії продовжують використовувати логотип української компанії.

"Склад акціонерів компанії не змінюється, зміна назви ніяк не вплине на поточну роботу з ключовими партнерами компанії", — йдеться на російському сайті parimatch.ru.

Розділити ментально російську і українську компанії Parimatch намагалися вже кілька років. Приміром, ось новина за 2019 рік.

"Популярна букмекерська контора Parimatch посилила свою маркетингову команду – в компанію прийшли нові фахівці, які допомагатимуть БК у реалізації планів стратегічного розвитку на території РФ. Першим кроком у цьому напрямі була прихід нового СЕО Дмитра Сергєєва".

Але всі маркетингові кампанії російської і української компаній з тих пір були як під копірку. Та і сам керівник Parimatch не приховував, що найбільше доходів компанія має саме з СНГ. А що по цифрах? Напряму про доходи СЕО компанії Сергій Портнов не каже. А навіть якщо каже — ми про це не дізнаємося. Секрети розкриває таймлайн інтерв’ю на ютуб-каналі "точка G": з таймкодів видно, що журналіст питав про успіхи Паріматчу у Росії. Але у самому опублікованому відео розповідь про доходи у федерації вирізана. Лишається тільки здогадуватися, чому у Паріматч вирішили не говорити про доходи у країні агресорі. Але можна співставити різні цифри із інтерв’ю. Ось дані про долю українського ринку.

"Не хочеться видавати все, але думаю, що понад чверть ринку. Я думаю, що оборот букмекерського бізнесу в Україні… більше мільярда", — говорив Сергій Портнов.

Тож поки співробітники української компанії Паріматч допомагають армії, територіальній обороні матеріально і технічно та виділяють мільйон доларів на оборону держави — вище керівництво може продовжувати мати бізнес з агресором та іншою рукою прямо фінансувати війну проти українців. Для цього можна просто показово перейменуватися. Мова йде про МІЛЬЯРДНІ доходи. А зараз ще й працювати у федерації можна без конкурентів — всі пішли з ринку. Та хіба вартують ці доходи життів мільйонів українців?…

По материалам: Подробности