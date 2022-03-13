СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских (видео)

в Харькове им дали команду стрелять в гражданских (видео) » src=»/wp-content/uploads/2022/03/4bf5212dc3307d6dfb40b47d46a74de2.jpg» alt=»СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских (видео)» width=»100%» />

СБУ перехватила разговоры оккупантов. Из них становится понятно, что в Харькове им дали команду стрелять в гражданское население.

Российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов — несравнимы.

Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек. Это заставляет оккупантов показать свое истинное лицо "миротворцев".

Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду всех ху…рить, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху…рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили.

По материалам: Подробности