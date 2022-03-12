Українців закликають фіксувати злочини окупантів проти довкілля
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Українців закликають фіксувати злочини російських окупантів проти довкілля. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов‘язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Українці! Кожен з вас може допомогти нам фіксувати злочини проти довкілля!
Для цього на https://www.saveecobot.com/ запрацювала функція повідомлення про шкоду, завдану довкіллю України від військових дій.
Відтепер кожен з вас може фіксувати такі злочини окупанта та надсилати нам у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України чи Державна екологічна інспекція України.
Як це зробити?
- Додати в Telegram або Viber чат-бот Saveecobot;
- Натиснути кнопку "Повідомити про екозлочин";
- Обрати категорію злочину: забруднення водойм, небезпечні військові відходи, промислові аварії, пошкодження радіаційно небезпечних об’єктів, забруднення ґрунтів, пошкодження зелених насаджень тощо;
- Визначити локацію (автоматично або вручну);
- Зазначити дату та час фіксування злочину;
- Додати фото або відео екозлочину;
- Додати короткий опис за бажанням.
"Ми чекаємо інформацію від усіх, хто став свідком таких подій внаслідок незаконних дій окупанта. Ваші повідомлення будуть цінними доказами у судових процесах для відновлення українського довкілля".
Україна переможе! Слава Україні!"
По материалам: Подробности