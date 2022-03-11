Общество

В Городне Черниговской области застрелился мужчина, которого оккупанты хотели сделать «мэром»

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Городне Черниговской области застрелился мужчина, которого оккупанты хотели сделать "мэром"

В Городне Черниговской области застрелился мужчина, который не захотел работать на оккупантов. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Городня. Мэр и община не сдались оккупантам. ФСБшники начали искать кем заменить мэра и пришли к горожанину Роману Макасю. Как им казалось, он должен быть к ним лояльным и согласиться от их имени руководить оккупационной администрацией. Начали на него давить и вчера запустили "слухи", что он согласился сотрудничать. Утром стало известно, что Роман застрелился. 

В Городне Черниговской области застрелился мужчина, которого оккупанты хотели сделать "мэром"

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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