Общество

Из Киева уехал каждый второй житель — Кличко

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Из Киева уехал каждый второй житель - Кличко

Из Киева за две недели российского вторжения выехала половина жителей. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в объединенном эфире украинских телеканалов.

По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше двух миллионов жителей сейчас находятся в Киеве. Тем не менее Киев сейчас превратился в крепость.

Российские войска пытаются окружить Киев и захватили его северо-западные пригороды. Бои идут и на северо-востоке украинской столицы. 

Напомним, что по данным Генштаба, враг сосредоточен на окружении Киева.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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