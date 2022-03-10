Общество
Из Киева уехал каждый второй житель — Кличко
Из Киева за две недели российского вторжения выехала половина жителей. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в объединенном эфире украинских телеканалов.
По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше двух миллионов жителей сейчас находятся в Киеве. Тем не менее Киев сейчас превратился в крепость.
Российские войска пытаются окружить Киев и захватили его северо-западные пригороды. Бои идут и на северо-востоке украинской столицы.
Напомним, что по данным Генштаба, враг сосредоточен на окружении Киева.
По материалам: Подробности