Общество

«Укрзализныця» добавляет эвакуационные поезда (расписание)

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
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"Укрзализныця" добавляет эвакуационные поезда (расписание)

"Укрзализныця" добавляет эвакуационные поезда из городов, где высокий спрос. Добавочные поезда на 9 марта:

  • Интерсити+ Дарница (левый берег Киева) — Львов 13:00;
  • Кривой Рог – Чоп в 15:00;
  • Днепр – Львов в 19:00.

Рейс №724 Харьков — Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова.

Другие плановые рейсы по ст. Харьков:

  • 12:36 — №46 Лиман – Ужгород;
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
  • 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман;
  • 15:09 — №15 Харьков – Рахов;
  • 19:27 — №795 Харьков – Днепр;
  • 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • 21:43 — №7 Харьков – Одесса;
  • 22:40 — №45 Ужгород – Лиман.

Расписание эвакуационных поездов:

"Укрзализныця" добавляет эвакуационные поезда (расписание)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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