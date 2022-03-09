Общество
«Укрзализныця» добавляет эвакуационные поезда (расписание)
"Укрзализныця" добавляет эвакуационные поезда из городов, где высокий спрос. Добавочные поезда на 9 марта:
- Интерсити+ Дарница (левый берег Киева) — Львов 13:00;
- Кривой Рог – Чоп в 15:00;
- Днепр – Львов в 19:00.
Рейс №724 Харьков — Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова.
Другие плановые рейсы по ст. Харьков:
- 12:36 — №46 Лиман – Ужгород;
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман;
- 15:09 — №15 Харьков – Рахов;
- 19:27 — №795 Харьков – Днепр;
- 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- 21:43 — №7 Харьков – Одесса;
- 22:40 — №45 Ужгород – Лиман.
Расписание эвакуационных поездов:
По материалам: Подробности