Украинцам рекомендовали не ехать в ЕС через Польшу

Государственная таможенная служба рассказала о наименее и наиболее загруженных пунктах пропуска на западной границе Украины. При этом украинцам советуют не ехать в ЕС через Польшу. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Подавляющее большинство выезжающих из страны украинцев пересекают границу с Польшей. Самые большие очереди наблюдаются на пунктах "Шегини" и "Краковец". Меньше загружены "Устилуг" и "Ягодин".

Пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой загружены минимально или вообще пусты.

Свежие данные о длине очередей на границах таможенники наносят на интерактивную карту, которую можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, по данным ООН, из Украины с начала новой агрессии России выехали более 1,7 миллиона граждан. Преимущественно — это женщины, дети и пожилые люди.

При этом в ряды территориальной обороны в Украине уже стали более 100 тысяч защитников.

По материалам: Подробности