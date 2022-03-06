В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения
В воскресенье, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. Об этом сообщает Координационный центр под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.
С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь — Портовское — Мангуш — (в объезд Никольского) Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
- Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация — (пр. Металлургов, 193
Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения — берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
По материалам: Подробности