Общество

Озвучены маршруты гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи: вывезут более 215 тысяч человек

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 5 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Озвучены маршруты гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи: вывезут более 215 тысяч человек

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об организованных сегодня гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе. Они действуют с 9:00 до 16:00.

  • Из Волновахи планируют вывезти больше 15 тысяч человек по маршруту: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.
  • Из Мариуполя, где уже началась эвакуация мирного населения, планируется вывезти больше 200 тысяч человек по маршруту: Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орихив-Запорожье.

Эвакуация населения из Мариуполя будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193 

Также, следуя маршруту (с 9:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте.

Гарант режима прекращения огня — Красный крест.

Напомним, что в Мариуполе разграбили один из крупнейших ТРЦ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 5 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Эхо Москвы» прекратило вещание в Ютубе, удалило сайт и все аккаунты в соцсетях

8 минут ago

Чехия планирует ежемесячно выплачивать по €200 украинским беженцам

1 час ago

Кулеба призывает Запад усилить санкции против РФ

1 час ago

Международная федерация волейбола отобрала у России проведение чемпионата мира

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button