В ОРДО похвастались новым достижением: отправили первую колбасу в РФ

В «ДНР» так называемые местные «власти» поделилась с местными жителями новыми «победами». Там наконец-то заявили, что начали поставлять свои товары в Российскую Федерацию и это все благодаря новому закону, который подписал российский президента Владимир Путин.

Так в «республики» сообщили, что подконтрольный НВФ Енакиевский мясокомбинат отгрузил первые полторы тонны колбасных изделий в Ростовскую область. О радостной новости отчитались в так называемом «министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР», пишет Первая Лента.

В «ведомстве» сообщили, что комбинат отправил полторы тонны сыровяленых колбасных изделий местного производства в Ростовскую область.

«Первая партия колбасных изделий из «ДНР» отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО „Енакиевский мясокомбинат“», — говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО произошло жуткое ДТП с маршруткой, мы даже кадры с места происшествия.