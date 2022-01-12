Общество

В ОРДО похвастались новым достижением: отправили первую колбасу в РФ

Местные "власти" снова "отчитались" перед народом.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
0 0 Менее минуты назад

В «ДНР» так называемые местные «власти» поделилась с местными жителями новыми «победами». Там наконец-то заявили, что начали поставлять свои товары в Российскую Федерацию и это все благодаря новому закону, который подписал российский президента Владимир Путин.

Так в «республики» сообщили, что подконтрольный НВФ Енакиевский мясокомбинат отгрузил первые полторы тонны колбасных изделий в Ростовскую область. О радостной новости отчитались в так называемом «министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР», пишет Первая Лента.

В «ведомстве» сообщили, что комбинат отправил полторы тонны сыровяленых колбасных изделий местного производства в Ростовскую область.

«Первая партия колбасных изделий из «ДНР» отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО „Енакиевский мясокомбинат“», — говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО произошло жуткое ДТП с маршруткой, мы даже кадры с места происшествия.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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