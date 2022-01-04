«Недешевое удовольствие» – в Донецке опубликовали расценки за прием у травматолога

Ухудшение погодных условий в Донецке, который временно неподконтролен Украине, привело к большому количеству пациентов в травматических отделениях больниц города.

В первые дни 2022 года больницы с различными травмами каждые сутки попадает около 200 новых пациентов. Врачи отметил, что за несколько дней было два десятка сложных операций, а они работали сверхурочно, пишет Первая Лента со ссылкой на местного блогера под ником «Злобный Укр».

Он также отмечает, что многие пострадавшие получили травмы во время взрыва петард. При этом такие травмы передавались медками в местные «полицейские участки», так как в ОРДО действует запрет на запуски праздничных фейерверков.

«За каждый перелом врачи устанавливали таксу — медсестра 150 рублей за накладку гипса, врач просто 300 рублей и плюс снимок 200 руб. Открытые переломы обходились в тысячи рублей», — отметил блогер.

Он также отметил, что многие травмы были поучены людьми из-за нечищеных дорог и не посыпанного тротуара.

Ранее мы сообщали, что в Донецке «сломалась» главная елка «ДНР».