Общество

В Донецке засыпало парк возле «Донбасс Арены»: кадры из места, где все завалено снегом

Никто даже не думает убирать снег

Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
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В последние дни в Донецке, который временно неподконтролен Украине, выпало большое количество снега. Дороги и улицы города были полностью в снегу.

Местные жители жаловалась на нерасчищенные дороги города, а также что по улицах было тяжело пройти. Коммунальщики явно не справлялись со своим заданием, не говоря уже о чистке парков и других территорий.

Так ранее любимое место отдыха местных жителей – парк возле стадиона «Донбасс Арена » и вовсе был засыпан снегом. Там вообще никто ничего не чистил.

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке местный блогер «Злобный Укр» опубликовал фото парка, расположенного вокруг известного донецкого стадиона, пишет Первая Лента.

«Как уныло стало в парке, До войны его выгребали очищали тракторами вокруг стадиона вывозили снег, а теперь это пейзаж захолустья донецкого», — написал блогер на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее в Донецке засыпало снегом «Донбасс Арену», мы пубилковали уникальные кадры.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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