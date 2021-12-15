На Донбасс прибыло необычное подразделение ВСУ – Гиркин

Украинская армия на Донбассе усилилась подразделением «Дикое поле». Эта информация очень активно обсуждалась у боевиков, так как они ранее не имели никак информацию по поводу этого подразделения.

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что «Дикое поле» прибытило в 93-ю механизированную бригада ВСУ в районе населенного пункта Волноваха Донецкой области, пишет Первая Лента.

«„Дикое поле“ не входит ни в состав данной бригады, ни других официальных силовых структур. По имеющейся информации, указанное подразделение состоит из чеченцев, азербайджанцев и крымских татар», — написал Гиркин, сославшись на данные «разведки «ДНР».

При этом он добавил, что доказательств правдивости данной информации нет.

Отметим, что «Дикое поле» — общественная организация, организующая курсы по снайперскому делу для гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это школа снайперов.

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