Будущий «мэр» Макеевки: паблики назвали кто он и чем занимался ранее

Стало известно, кто займет должность так называемого «мэра» Макеевки, которая временно неподконтрольная Украине. Паблики в ОРДО сообщили, что город «возглавит» Игорь Домаровский.

Домаровский, который ранее был начальником Главного управления МЧС Донецкой области, поспособствовал аресту бывшего «главы» города, пишет Первая Лента со ссылкой на блогера «злобный укр».

Блогер пишет, что предыдущий мэр забирал у Домаровского «сладкие куски распила» и отдавал бывшему начальнику МЧС всего лишь крохи, что явно не устраивало последнего.

При украинской власти Домаровский запомнился местным жителям большими суммами штрафов и «откатов» за противопожарную безопасность объектов и предприятий».

«Особенно «любил» новостройки, торговые центры и т. д. «ставить на счетчик»: хочешь работать, плати, нет — пожарная служба не подпишет», — отметил блогер.

Поэтому фактически никто не удивился, когда он перешел на сторону боевиков в 2014 году, чтобы иметь возможность снова красть и зарабатывать нечестным путем. Источник добавляет, что Домаровский сделает все, чтобы и в будущем нравиться «кураторам».

Ранее мы сообщали, что в Донецке анонсировали новое развлечение для местных жителей.