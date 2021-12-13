В Украине 14 декабря на дорогах объявили I уровень опасности: причина

Завтра, 14 декабря, в некоторых областях Украины ожидается гололедица. В связи с этим объявлен был I уровень опасности.

«14 декабря в западных областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)», — говорится в предупреждении Укргидрометцентра, пишет Первая Лента.

Синоптики предупреждают, что в ночь с понедельника на вторник, кроме востока и юго-востока, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега; днем без существенных осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом.

«В западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололед», — добавили в Укргидрометцентре.

Также синоптики отмечают, что 14 декабря ветер в Украине будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза, на юге страны днем 1-6° тепла.

Ранее мы сообщали, что на этой недели выпадет большое количество снега в Украине.