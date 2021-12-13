Ходаковский предупредил юношей из ОРДЛО с российскими паспортами – нужно готовиться

Юноши, которые живут в ОРДЛО и получили российский паспорт, уже в ближайшее время могут попасть в неприятности. Об этом сообщил создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он заявил, что юношам не избежать призыва в российскую армию. Ходаковский отметил, что даже те, кто воевал в рядах НВФ «ДНР/ЛНР» на Донбассе в России будет считаться не выполнившим свой священный долг службы. По его данным, таких будет пруд пруди, пишет Первая Лента со ссылкой на ОстроВ.

«Как быть? Гражданство сейчас получают многие, приносят присягу, подпадая тем самым под действие российских законов. Вопрос призыва новобранцев с наших территорий в российскую армию по получении ими гражданства Российской Федерации… никак не урегулированная официально. Просто пока закрывают глаза, не имея готового решения, — но рано или поздно вопрос то встанет?» – констатировал Ходаковский.

Ранее в «ДНР» сообщили о странном способе, быть услышанными Европой.