В Луганске в разгар пандемии медикам решили урезать зарплату

С 18 числа прошлого месяца в разгар борьбы с пандемией коронавируса, врачам и медикам в «ЛНР» сократили ставки заработной платы. Такое странное решение приняли местные власти.

В Луганской городской больнице №2 на четверть сократили ставки медсестрам, санитаркам и даже некоторым врачам. Отмечается, что сокращенную зарплату будут давать со следующего месяца, но за октябрь проведут перерасчет, пишет пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский Кейс.

Врачи и медперсонал на данный момент покидать рабочие места не собираются, так как понимают всю ответственность своей работы во время эпидемии, но они весьма оскорблены такой ситуацией.

«А потом люди проклинают нашу медицину. А как работать? Я давно поняла, что в медицину идут только те, кто готов отдавать себя для людей даже за нищенскую зарплату. Так опустить медработников могут только в «ЛНР». Скажу сразу, что ни один сотрудник 2-й ГБ не рассчитался. Как работали, так и будем работать. Даже на 0,75 ставки», — заявила одна из сотрудниц больницы.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» назвали главный план на случай наступления ВСУ.